Гамула — о ЧМ-2018: девчонки будут смотреть на Роналду, а я — на девчонок

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула выразил удовлетворение в связи с выходом сборной Португалии на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России.
«Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Дорогие девчули, начинайте уже копить деньги на билеты. Я вот уже начал – надо будет и мне где-то билетик купить. Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны», — сказал Гамула.
Колонку Гамулы об уже определившихся участниках ЧМ-2018 читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.