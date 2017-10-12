Хайнкес: ясно представляю себе, что «Бавария» должна делать до конца сезона

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес настроен достаточно оптимистично относительно перспектив команды в контексте предстоящих задач. Хайнкес недавно сменил на посту главного тренера немецкого гранда отправленного в отставку Карло Анчелотти.
«Я ясно представляю себе, что мы должны делать до конца текущего сезона. Я чувствую перемену и отличный микроклимат в команде. Полагаю, что предстоящие матчи мы можем ожидать с оптимизмом», — приводит слова Хайнкеса интернет-портал Goal.
Контракт Хайнкеса с «Баварией» рассчитан до конца сезона. Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что наставником команды со следующего сезоне будет назначен экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.
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