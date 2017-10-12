Черчесов: сборная России хочет быть реальной хозяйкой ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в беседе с пресс-службой РФС рассказал, что национальная команда на ЧМ-2018 хочет претендовать на реального хозяина мирового первенства.
«Появляются новые футболисты, которых мы должны проверить, посмотреть в парах, группах. Работы реально много, игр мало, времени вместе проводим мало. Надо отдать должное, что физически футболисты готовы, но в психологическом плане в клубах другие требования. И опять в этом плане их нужно было собирать. Когда мы дольше вместе, мы превращаемся в команду.
Ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то человек из формы выходит, а кто-то прибавляет настолько, что мимо проходить нельзя. Главное, чтобы он подходил не только как игрок, но и как личность. Только так мы сможем сделать боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим на чемпионате мира претендовать на реального хозяина чемпионата», — сказал Черчесов.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Интервью Станислава Черчесова можно посмотреть на канале РФС в YouTube.