Ф. Луис: не всегда согласен с мнением Пике, но я его фанат

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис похвалил игрока «Барселоны» Херарда Пике за то, что футболист открыто высказывает своё мнение, и призвал футбольную общественность стать более разговорчивой.
«Я не всегда согласен с мнением Пике, но я его фанат. Он осмеливается высказывать своё мнение, как Арбелоа. Это восхитительно, и люди не должны бояться говорить, что они думают, они не должны скрываться за славой. Больше футболистов должны следовать этому примеру.
Что касается каталонских дебатов о независимости, я слежу за этим каждый день, но не могу понять. Могу уважать мнение сепаратистов, но не понимаю. Я привык к миру, который объединяет и открывает границы, а не сообщества, которые хотят закрыть.
Привык к Бразилии, у которой, конечно же, много недостатков, но люди гордятся своей нацией: левые, правые, центральные — это не имеет значения. Люди гордятся тем, что они бразильцы. Но в ситуации с каталонцами я не знаю, о чём они думают. Возможно, будущее их детей будет лучше», — сказал Луис в интервью Mundo Deportivo.