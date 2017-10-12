Президент «ПСЖ» подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию ЧМ

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в коррупции при покупке прав на трансляцию чемпионатов мира компанией BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором. Речь идёт о ЧМ-2018, ЧМ-2022, ЧМ-2026 и ЧМ-2030. Об этом сообщает ESPN FC.
Швейцарские федеральные прокуроры открыли дело в отношении президента «ПСЖ». Расследование касается взятки, предложенной бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке. Сам Вальке сегодня был допрошен, а его недвижимость во Франции, Греции, Италии и Испании подверглась обыску.
В сентябре прошлого года Вальке был отстранён от выполнения обязанностей генерального секретаря ФИФА в связи с подозрениями в махинациях при продаже билетов на матчи чемпионата мира—2014.
Швейцарская прокуратура занимается расследованием 25 случаев коррупции в ФИФА