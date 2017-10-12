Мартинес: поражение в Париже больно ударило по «Баварии», но это не был финал

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился мыслями о возвращении Юппа Хайнкеса на пост главного тренера мюнхенской команды. Предыдущий наставник Карло Анчелотти был уволен в конце сентября после поражения в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
«Думаю, Хайнкес отлично справится со своей работой. Многие из нынешних игроков „Баварии“ уже знают его методы, и это облегчит для нас грядущие изменения. Считаю, что назначение Юппа было правильным решением, он тренер с большим опытом и знает, как работать в не самой простой ситуации.
«Бавария» сохраняет шансы выиграть все турниры. Поражение в Париже больно ударило по нам, но это не был финал. Мы должны отдать всё, чтобы в шестой раз подряд выиграть Бундеслигу", — сказал испанец.
Левандовски: первые тренировки с Хайнкесом более интенсивные, чем при Анчелотти