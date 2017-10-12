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Орлов: «Зенит» может наткнуться на чёрствый тульский пряник

12 октября 2017, четверг. 19:15 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал» (15 октября).

«Арсенал» — это тульский пряник, а пряник бывает чёрствым. Вот «Зенит» может наткнуться на этот чёрствый тульский пряник. Их тренирует Божович, и они могут преподнести сюрприз самоотдачей, борьбой на всех участках поля. Поэтому никакой заниженной оценки не должно быть у «Зенита». Надо обязательно играть, как в первый и последний раз.

Я убеждён, что на матч опять придёт тысяч 35-40 болельщиков, а перед своими трибунами надо каждый раз показывать класс, свои возможности. Новый «Зенит» уже полюбили в городе. Они должны поддерживать вот это состояние любви, хорошие отношения. Потому что до этого было очень много отрицательных оценок работы клуба, ведь «Зенит» играл не так достойно, как должен был. Но сейчас это совсем другая команда», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Зенит Геннадий Орлов
Новости. Футбол
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