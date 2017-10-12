Дзадза: я не вызывался бить тот чёртов пенальти в ворота сборной Германии

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза поделился воспоминаниями от пенальти, который он не смог реализовать в четвертьфинальном матче чемпионата Европы 2016 года между сборной Италии и национальной командой Германии.
Основное и дополнительное время игры закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5 победили немцы. Удар Дзадзы запомнился благодаря необычному разбегу и очень неудачному исполнению.
«Тот чёртов пенальти… Это был худший момент в моей карьере, и в основном из-за того, что произошло потом. Я не знал, как реагировать на свалившуюся критику, и не смог уберечь себя от негатива. Но теперь всё в прошлом.
Я не вызывался бить тот пенальти. Я никогда не был отличным исполнителем пенальти, но на тренировках в сборной Италии всегда их забивал, поэтому мне и дали шанс. После той неудачи я не спал больше одной ночи. Рано или поздно я реализую другой пенальти», — цитирует Дзадзу Football Italia.
Видео пенальти Дзадзы можно посмотреть в YouTube.