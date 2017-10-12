Факундо Феррейра: в чемпионате Аргентины «Шахтёр» стал бы чемпионом

Нападающий «Шахтёра» Факундо Феррейра ответил, какое место мог бы занять в чемпионате Аргентины донецкий клуб, и высказал своё отношение к решению Марлоса принять украинское гражданство.
«„Шахтёр“ в чемпионате Аргентины стал бы чемпионом. Да, есть „Бока Хуниорс“ и „Ривер Плейт“, но „Шахтёр“ уровнем как минимум не ниже.
Пока все мои мысли сконцентрированы на „Шахтёре“. Чтобы хотя бы начать думать о сборной Украины, мне по закону ещё нужно некоторое время поиграть в Премьер-лиге», — цитирует Феррейру издание «Вести».
Гамула: сердце кровью обливается за сборную Украины