«Челси» просмотрит форварда «Црвены Звезды» Боакье в играх с «Арсеналом»

Представители скаутской службы «Челси» будут наблюдать за игрой ганского нападающего «Црвены Звезды» Ричмонда Боакье в двух ближайших матчах клуба из Белграда с соперниками из «Арсенала» в рамках группового этапа Лиги Европы. Такими сведениями располагает британское издание Daily Mail.
В 10 матчах турнира, включая квалификационные раунды, 24-летний форвард записал на свой счёт восемь голов и одну результативную передачу. Кроме того, нападающий забил шесть голов за 12 матчей в составе сборной Ганы.
Контракт футболиста с «Црвеной Звездой» рассчитан до лета 2020 года.
20-летний хавбек «Челси» Мусонда выразил недовольство тем, что мало играет