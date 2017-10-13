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Ди Натале: если бы меня тренировал Сарри, я всегда забивал бы по 20 мячей

13 октября 2017, пятница. 10:46 Футбол

Бывший нападающий «Удинезе» Антонио Ди Натале, на счету которого 282 гола на клубном уровне, считает, что мог бы забивать больше, если бы его тренировал нынешний наставник «Наполи» Маурицио Сарри. 40-летний Ди Натале считает, что с Сарри неаполитанцы могут побороться за скудетто.

«Ювентус» остаётся фаворитом в борьбе за скудетто, но есть «Наполи», который сократил этот разрыв. Их тренер Сарри великолепен. Если бы он тренировал меня, я бы всегда забивал по 20 мячей за сезон», — сказал Ди Натале в интервью Gazzetta dello Sport.

После семи туров «Наполи» набрал 21 очко и лидирует в Серии А. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».

Ди Натале: вижу себя в форварде «Наполи» Инсинье
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Удинезе Антонио Ди Натале Маурицио Сарри
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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