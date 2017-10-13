Болельщики «Зенита» сделали граффити в память о Сарсании

Болельщики «Зенита» сделали граффити в память о спортивном директоре питерского клуба Константине Сарсании. Фото было опубликовано на официальной странице сине-бело-голубых в «Твиттере».
Константин Сарсания скончался 7 октября. Причиной смерти спортивного директора «Зенита» стал оторвавшийся тромб. Сарсания три часа был в коме и умер, не приходя в сознание.
Сарсания родился 11 июня 1968 года в Москве. После завершения игровой карьеры получил агентскую лицензию ФИФА и работал футбольным функционером в профессиональных клубах.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице «Зенита» в «Твиттере».