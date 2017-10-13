Манджукич сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»

Нападающий Марио Манджукич поможет «Ювентусу» в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Футболист получил травму в сборной Хорватии, но всё же сыграл в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Украиной (2:0). Ранее сообщалось, что восемь игроков могут пропустить встречу с римлянами.
«Не говорите Манджукичу, что у него травма или его ударили. Если вы это сделаете, он рассердится. Манджукич вернулся, он в порядке. Не думаю, что в сборной это было серьёзное повреждение. Он тренировался и может играть. С Манджукичем всё хорошо», — цитирует Аллегри Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится 14 октября. Начало – в 19:00 мск.
Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм