До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манджукич сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»

13 октября 2017, пятница. 14:41 Футбол

Нападающий Марио Манджукич поможет «Ювентусу» в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Лацио». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри. Футболист получил травму в сборной Хорватии, но всё же сыграл в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 с Украиной (2:0). Ранее сообщалось, что восемь игроков могут пропустить встречу с римлянами.

«Не говорите Манджукичу, что у него травма или его ударили. Если вы это сделаете, он рассердится. Манджукич вернулся, он в порядке. Не думаю, что в сборной это было серьёзное повреждение. Он тренировался и может играть. С Манджукичем всё хорошо», — цитирует Аллегри Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится 14 октября. Начало – в 19:00 мск.

Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Лацио Ювентус Марио Манджукич Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
15:04 Перед матчем со «Спартаком» тренер «Севильи» дал отдохнуть двум игрокам
14:59 ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу
14:57 Нигматуллин: Промес и Глушаков помогут «Спартаку» харизмой в игре с «Ахматом»
14:49 «Мосинжпроект»: дизайн метро «ЦСКА» в Москве выдержан в цветах клуба
14:41 Манджукич сможет помочь «Ювентусу» в матче с «Лацио»
14:32 «Ростов» призвал болельщиков поддержать полузащитника Юсупова
14:28 Слуцкий рассказал, какие обязанности будут у Яровинского в «Халл Сити»
14:26 Президент «Сьона» — о дисквалификации: если они хотят войны, будет война
14:10 Оздоев: наиболее авторитетные футболисты в сборной России — Самедов и Акинфеев
14:06 Колобков: зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране?
13:32 Насри: когда я 12 дней болел менингитом и мог умереть, никого не оказалось рядом
13:30 Стало известно время начала матчей 1/8 финала Кубка России
13:26 Головин и Васин не помогут ЦСКА в матче с «Краснодаром»
13:16 Наставник сборной Хорватии: в моей идеальной команде хотелось бы 11 Манджукичей
13:08 Нападающий «Тоттенхэма» Кейн — лучший игрок АПЛ по итогам сентября
13:07 Алаба: поверьте мне, возвращение Рибери будет легендарным!
12:46 Болельщики «Ювентуса» признали Дибалу лучшим игроком в сентябре
12:33 Гвардиола – лучший тренер в АПЛ по итогам сентября
12:33 Слуцкий: у «Норвича» практически нет слабых мест, это будет сложный матч
12:27 Владелец «Астон Виллы» получил штраф за твит в адрес арбитра
12:24 Мертенс: подписался бы на то, чтобы «Наполи» играл плохо, но выиграл скудетто
12:11 Игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия – автор лучшего гола в АПЛ в сентябре
12:07 Чилийцы не будут подавать апелляцию на результат матча сборных Перу и Колумбии
12:01 В заявке сборной Нигера на ЧМ U17 сразу 7 игроков, родившихся 1 января
12:01 BWIN продолжает раздачу бонусов до 100 миллионов рублей новым клиентам
11:45 «Манчестер Юнайтед» готов заплатить рекордные £ 170 млн за Кейна
11:39 Левандовски: успехи «Баварии» важнее, чем «Золотой мяч»
11:27 Слуцкий в течение четырёх недель не сможет рассчитывать на защитника Кингсли
11:25 «Ньюкасл» выкупил у дортмундской «Боруссии» полузащитника Мерино
11:24 Болельщики «Зенита» сделали граффити в память о Сарсании
11:19 Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в сентябре
11:14 Алёшин: «Торпедо» вылетело в 2006-м, так как 8 клубов сговорились между собой
11:04 Федерация футбола Эквадора дисквалифицировала 5 игроков своей сборной
10:51 А. Силва тренируется с «Лестером», несмотря на запрет ФИФА о трансфере
10:47 Сильвестр: Коутиньо, Салах, Фирмино и Мане не являются игроками мирового класса
10:46 Ди Натале: если бы меня тренировал Сарри, я всегда забивал бы по 20 мячей
10:26 Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана назвал Хави одним из своих кумиров
10:10 Сампаоли в 2015 году предсказал провал сборной Чили и обвинил Видаля в пьянстве
10:08 ФИФА может расследовать рекламный жест Кэхилла после гола за сборную Австралии
10:04 Адриано: Туран способен играть в основном составе «Барселоны»
10:00 Венгер: не так часто ваш бывший игрок становится президентом страны
10:00 Зырянов проведёт автограф-сессию перед матчем «Зенит» — «Арсенал»
09:56 Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» следующим летом
09:36 Билич: думаю, в Англии Харта не ценят
09:36 Карпин поддержал акцию «День донора» в Улан-Удэ
Все новости RSS
Партнерский контент