ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу

Нападающий Адис Яхович, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», интересен ЦСКА. Об этом сообщает Sporx.
Согласно информации источника, представители ЦСКА уже ведут переговоры с агентом македонского футболиста. Помимо «армейцев» в услугах 30-летнего Яховича, права на которого принадлежат «Гёзтепе», заинтересованы «Бешикташ» и «Антальяспор».
Контракт нападающего с «Гёзтепе» действует до лета 2018 года. В текущем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в 7 матчах забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.
Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги