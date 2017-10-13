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Гвардиола: Агуэро может сыграть завтра со «Сток Сити»

13 октября 2017, пятница. 16:06 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии домашнего матча 8-го тура со «Сток Сити» (14 октября) рассказал о ситуации с травмированными игроками. В частности, наставник сообщил, что нападающий Серхио Агуэро, который получил перелом ребра в ДТП в Амстердаме две недели назад, может принять участие во встрече.

«Первая тренировка Агуэро прошла хорошо. Возможно, что завтра он будет готов играть. Трансферный сезон позади, посмотрим, что будет нужно сделать в январе. Главная проблема – травма Бенджамена Менди.

Я доволен игрой команды, но, конечно, предстоит ещё много работы. Компани ещё не восстановился. Прогресс есть, но играть он пока не может.

Матч со «Стоком» будет непростым: у противника сильная оборона и хороший голкипер. Приятно быть названным лучшим тренером месяца АПЛ, но главную работу выполняют игроки на поле", — цитирует специалиста официальный «твиттер» клуба.

Агуэро: если бы я не был пристёгнут во время ДТП, то с вами бы не разговаривал
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Сток Сити Бенжамен Менди Венсан Компани Серхио Агуэро Хосеп Гвардиола Травмы — футбол
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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