Клинсманн может сменить Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов

Бывший наставник сборной Германии и США Юрген Клинсманн может сменить Дика Адвоката на посту главного тренера сборной Нидерландов. Известно, что 70-летний специалист намерен в скором времени уйти в отставку. Об этом пишет Soccernews.nl.
Ещё одним кандидатом на работу с голландской сборной считается главный тренер «ПСВ» Филипп Коку. 46-летний специалист с 2008 по 2013 год работал помощником главного тренера в сборной Нидерландов Берта ван Марвейка.
По итогам квалификации ЧМ-2018 сборная Нидерландов под руководством Адвоката заняла 3-е место в группе А и не попала на мировое первенство, которое летом пройдёт в России.
Адвокат: отборочный цикл ЧМ был проигран Нидерландами ещё до моего прихода