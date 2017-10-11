Адвокат: отборочный цикл ЧМ был проигран Нидерландами ещё до моего пришествия

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над Швецией (2:0) в квалификации ЧМ-2018 подвёл итоги своей работы в этом отборочном цикле. Под руководством Адвоката голландцы обыграли не только Швецию, но и Люксембург (5:0), Болгарию (3:1) и Беларусь (3:1), уступив лишь во Франции (0:2).
«Если я и сделал что-то неверно, то это произошло во Франции. Мы должны были побеждать и там. Не ожидал, что Швеция одержит победу над французами. Думал, что 12 очков в пяти матчах команды под моим руководством будет достаточно.
Этот отборочный цикл был проигран ещё до моего пришествия. Теперь Федерации футбола Нидерландов нужно подвести итоги и проанализировать выступление команды», — приводит слова Адвоката AD.
Голландцы по итогам отбора уступили шведам по разнице мячей и не сыграют на чемпионате мира в России. Адвокат был назначен главным тренером сборной 1 июня 2017 года. До его назначения голландцы под руководством Данни Блинда набрали семь очков в пяти матчах.