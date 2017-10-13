Моуринью – о тактике в игре с «Ливерпулем»: сыграем в 1 защитника и 9 нападающих

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил, что в матче с «Ливерпулем» его команда сыграет в одного защитника и девять нападающих. Таким был ответ журналисту, который предположил, что Моуринью стоит выбрать более атакующий стиль на игру 8-го тура АПЛ.
«Мы сыграем в одного защитника и девять нападающих, не переживайте за это. Я серьёзно. Один игрок будет в обороне. Перейдём на новую схему, это будет эволюция «дубль-ве». Сыграем в девять форвардов, не волнуйтесь», — сказал Моуринью на пресс-конференции.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 14 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 14:30 мск.
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