Брюс Арена покинул пост главного тренера сборной США

Американский специалист Брюс Арена сообщил, что покидает пост главного тренера сборной США после невыхода национальной команды на чемпионат мира 2018 года.
«Я благодарен, что на протяжении своей карьеры имел честь дважды возглавлять свою национальную сборную. Очевидно, что невыход на чемпионат мира — большое разочарование для наших болельщиков. Но я убеждён, что мы движемся в правильном направлении. Я верю в каждого американского игрока и тренера и ценю каждую минуту, проведённую в сборной», — сказал Арена.
66-летний тренер во второй раз возглавил сборную США в ноябре прошлого года. До этого он руководил американцами с 1998 по 2006 год и привёл их к четвертьфиналу ЧМ-2002.
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