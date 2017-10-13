Жардим: участие Фалькао в матче с «Лионом» могло бы его убить

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сообщил, что колумбийский форвард Радамель Фалькао пропустит гостевой матч 9-го тура чемпионата Франции с «Лионом», который состоится сегодня, 13 октября (начало — 21:45 мск).
«Фалькао принял участие в матче за сборную Колумбии, а также перенёс длительные перелёты. Попробовать принять участие в предстоящем матче с «Лионом» могло бы его убить. Он не сыграет. Его физическое состояние не позволило бы ему сыграть второй матч за последние 48 часов», — цитирует Жардима официальный сайт Лиги 1.
В среду, 11 октября, Фалькао принял участие в гостевом отборочном матче ЧМ-2018 со сборной Перу (1:1), в котором отметился результативной передачей. Благодаря ничьей в этой встрече сборная Колумбии получила прямую путёвку в финальный этап ЧМ-2018.