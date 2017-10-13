Полоз: сыграть за сборную России против Месси будет особенно интересно

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз поделился мнением о соперниках национальной команды по товарищеским матчам в ноябре. 11 ноября сборная России примет на своём поле команду Аргентины, в составе которой должен выступить форвард «Барселоны» Лионель Месси, а 14 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в родных стенах со сборной Испании.
«Я позитивно отношусь к тому, что будем играть против Испании и Аргентины. Мне нет разницы, против кого выходить. Хочется попробовать свои силы как с испанцами, так и с аргентинцами. Это хорошие сборные, которые показывают качественный футбол. Что касается приезда Месси, то с ним сыграть будет особенно интересно. Он ещё лет пять назад доказал всем, что является одним из величайших игроков», — сказал Полоз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.