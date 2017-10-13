Кокорин: рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси

Форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).
«Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.
Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.
Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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