Смолов сравнил Самедова с Бенджамином Баттоном

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поделился мнением о партнёре по национальной команде 33-летнем полузащитнике «Спартака» Александре Самедове.
«Самедов — старожил сборной, он опытный парень и является лидером своего клуба, и вообще во всех клубах, в которых Саша играл, он был лидером. Самедов является лидером сборной, и у нас много молодых ребят, которые к нему прислушиваются и на него ориентируются. Поэтому Станислав Саламович его и назначил вице-капитаном.
У Самедова сильны подача, удар, скорость и видение поля. Он умный и мастеровитый футболист и может играть на нескольких позициях. С возрастом Саша стал всё больше и больше бегать. Он, мне кажется, как Бенджамин Баттон. Стал больше следить за собой, за питанием, очень долго подбирал рацион и прислушивался в первую очередь к себе. В таких случаях приходится от чего-то отказываться, дополнительно заниматься, находить для себя какие-то новые моменты, которые сделают тебя лучше и позволят дольше сохранять физическую форму.
Во всех командах, в которых Самедов играл, он был на ведущих ролях. В составе «Локомотива» он постоянно нам забивал, и вот это меня бесило. Мы не могли их обыграть, и он всё время забивал победные голы», — сказал Смолов в программе «Звёзды Премьер-Лиги».
Бенджамин Баттон — персонаж фильма Дэвида Финчера и книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Это мужчина, который с каждым днём становился всё моложе.