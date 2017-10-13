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Прямая видеотрансляция матча «Эспаньол» — «Леванте»

13 октября 2017, пятница. 20:00 Футбол

«Чемпионат» представляет пользователям нашего портала прямую видеотрансляцию матча 8-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Леванте». Трансляция начнётся в 22:00 по московскому времени.

По итогам семи туров «Эспаньол» набрал 8 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» с 9 баллами в активе располагается на 10-й строчке. Полную таблицу испанского чемпионата можно посмотреть на «Чемпионате».

В прошлом туре «Эспаньол» на выезде уступил «Реалу» (0:2), а «Леванте» на своём поле проиграл «Алавесу» (0:2).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Леванте Эспаньол
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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