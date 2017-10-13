Самедов: однажды подхватил звёздную болезнь, но мне помогли вправить мозги

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал, как справился со звёздной болезнью в 2004 году. Хавбек выступал в составе красно-белых с 2001 по 2005 год, а в этом году вернулся в команду.
«Звёздной болезнью однажды заболел. Меня немного закружило в 2004 году, когда стал забивать, подписал контракт. Немного тогда потерялся. Но в итоге всё равно вовремя остановился. Рядом со мной были люди, которые помогли мне вправить мозги и наставить на путь истинный. Это конечно же родители, а через какое-то время — супруга.
Жена всегда меня поддерживала, в любых ситуациях, всегда была рядом. Те жизненные моменты, которые у нас происходили, мы вместе преодолевали. Раньше я очень болезненно воспринимал какие-то неудачи и приносил это домой, но спустя годы научился разделять футбол и дом.
Меня очень сильно изменило второе отцовство. Тогда, в 25 лет, я ещё многого не понимал. Сейчас уделяю очень большое внимание своим детям, стараюсь. Всё по-другому — вот так бы это назвал. Реально понимаю, что я отец, несу большую ответственность за них, должен их правильно воспитать. В голове всё время крутится, что сказать старшему сыну, как их подготовить к этой жизни, научить каким-то вещам. Не всё так просто», — сказал Самедов в программе «Звёзды Премьер-Лиги».