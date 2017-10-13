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Червиченко: при хорошей погоде «Севилья» может поиздеваться над «Спартаком»

13 октября 2017, пятница. 22:22 Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвёл итоги матча 13-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:2).

«Честно говоря, «Спартак» не впечатлил. В первом тайме «Спартак» имел преимущество. Комбинация Глушаков — Промес — чуть ли не единственное светлое пятно во всём матче. В сегодняшней игре, скорее, не красно-белые были хороши, а «Ахмат» был очень разобранный.

Во-первых, у грозненской команды отсутствует середина из-за травм. Во-вторых, у команды не очень сильный тренер, чтобы бороться за места в еврокубках. Мне кажется, это тренер для клубов из нижней части таблицы. Может, тренер он и хороший, но, как мне кажется, человек слишком мягкий. А для работы на Кавказе надо быть более жёстким человеком.

Если возвращаться к матчу, то где то «Спартаку» везло, где-то Лапочкин помог. На мой взгляд, у Адриано было положение вне игры во время гола Мельгарехо. К тому же отлично сыграл Селихов в воротах. Эта его игра в стиле Нойера очень помогла красно-белым в этом матче. Он много выручал и провёл прекрасный матч.

В целом «Спартак» сильного впечатления не произвёл. И это расстроило перед матчем с «Севильей». Боюсь, что при хороших погоде и поле испанцы могут и поиздеваться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Севилья» пройдёт в Москве 18 октября.

Каррера: всё возможно, если «Спартак» выходит на поле с такой спортивной злостью
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Севилья ФК Спартак Андрей Червиченко
Новости. Футбол
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