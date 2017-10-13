Соперник «Спартака» по ЛЧ «Марибор» одержал волевую победу над «Рударом»

«Марибор», являющийся соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче 12-го тура чемпионата Словении в гостях одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Рударом».
На 31-й минуте Джон Мари вывел хозяев поля вперёд. Отыгрались гости на 53-й минуте — Ясмин Мешанович счёт сравнял. Победу «Марибору» принёс точный удар Дамьяна Бохара на 82-й минуте. В конце матча у «Рудара» с поля был удалён Йосип Томашевич.
В таблице первенства «Марибор» располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Олимпию», которая провела на матч меньше.
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» 17 октября сыграет на своём поле с «Ливерпулем».
Первая игра между «Спартаком» и «Марибором», прошедшая в Словении, завершилась со счётом 1:1. Матч в Москве состоится 21 ноября.