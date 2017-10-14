Мутко: по самоотдаче нет вопросов ни к Раушу, ни к остальным игрокам сборной

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, доволен ли он игрой новичка сборной России Константина Рауша и самоотдачей команды в целом.
«Рауш, конечно, обратил на себя внимание. Но он только начинает находить себя в команде, есть над чем работать. Понимаете, одного рвения недостаточно, нужны ещё мастерство, высокий показатель полезных действий на поле. Но по самоотдаче вопросов нет никаких, как, собственно, и ко всей команде. Последним сбором с точки зрения отношения к делу со стороны игроков я остался доволен. Все старались, один Кокорин в двух матчах что творил! Игра ведь зависит не только от футболистов… Есть тактика, есть установка, все эти компоненты — за тренерским штабом, за это отвечают они. К парням по работе у меня вопросов нет никаких!» — сказал Мутко в интервью RT.