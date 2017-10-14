Борини: «Интер» — немного фаворит миланского дерби, так говорит таблица

Форвард «Милана» Фабио Борини поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября).
«Интер» — немного фаворит миланского дерби, так говорит таблица. Тем не менее дерби — это уникальные матчи, которые могут всё изменить. Я не завидую «Интеру», мы — «Милан», и мы знаем, что можем и чего хотим.
Даже если в таких играх побеждаешь со счётом 1:0, это всё равно важно, потому что помимо очков вы получаете уверенность в своих силах", — цитирует игрока Premium Sport.
Кессье: «Милану» нужно выиграть дерби с «Интером» любыми средствами