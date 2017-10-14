Кутроне: надеюсь попасть в основу «Милана» в дерби или хотя бы выйти на замену

Форвард «Милана» Патрик Кутроне поделился ожиданиями от предстоящего гостевого матча восьмого тура итальянской серии А с «Интером» (15 октября).
«Мне нравятся такие матчи, поскорей бы дождаться воскресенья. Я уверен, что готов играть. Я надеюсь попасть в основу или хотя бы выйти на замену. У меня хорошие воспоминания об этом противостоянии на молодёжном уровне. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы попасть в состав.
Мы думаем об игре. Мы знаем свою цель и постараемся её достичь», — цитирует игрока Il Giornale.
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