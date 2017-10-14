Мальдини: надеюсь, что скудетто в этом сезоне выиграет «Наполи»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини поделился мнением о шансах «Наполи» на победу в серии А, а также поделился ожиданиями от матча восьмого тура чемпионата Италии «Интер» — «Милан» (15 октября).
«Учитывая то, как играет «Наполи», этот клуб может стать фаворитом в борьбе за скудетто. Однако не будем забывать, что «Ювентус» больше адаптирован к выступлениям на высоком уровне благодаря участию в Лиге чемпионов. Лично я надеюсь, что «Наполи» выиграет серию А, потому что эта команда играет впечатляюще.
Что касается «Милана», то клуб летом приобрёл 11 игроков, так что ему потребуется время для создания настоящей команды. Цели, которые ставились перед командой в начале сезона, теперь выглядят трудновыполнимыми.
«Интер» добивается результатов, но не показывает качественного футбола. В предстоящем миланском дерби нерадзурри имеют преимущество перед «Миланом» с точки зрения психологии. Не хочу говорить, что поражение выбьет «Милана» из гонки за место в Лиге чемпионов, но его отрыв от «Интера» в этом случае составит уже 10 очков», — цитирует Мальдини Corriere dello Sport.
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