Варди: честно говоря, пока что этот сезон разочаровывает

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди поделился мнением о старте сезона. «Лисы» занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
«Честно говоря, пока что этот сезон разочаровывает. Мы временами показывали действительно хорошую игру, но не могли ничего выжать из этого. Ну а в ряде других матчей команда сыграла ниже своего уровня.
Это расстраивает, но мы знаем, что нужно продолжать гнуть свою линию. Многие из тех, с кем мы уже сыграли, сейчас находятся вверху таблицы. Но сезон только начался», — цитирует Варди Sky Sports.