Инс: если «Ливерпуль» сегодня проиграет «МЮ», о борьбе за титул можно забыть

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился ожиданиями от матча восьмого тура АПЛ между этими командами (14 октября).
«Я думаю, «Юнайтед» должны доказать, что они действительно претенденты на титул, хотя для Юргена Клоппа этот матч важнее, чем для Жозе Моуринью. Если «Ливерпуль» проиграет, о борьбе за титул можно забыть. Они отстают от «Юнайтед» и «Сити» на семь очков, ещё одна неудача — и всё, никаких шансов. Это ключевая игра для „Ливерпуля“.
Если вы посмотрите на обе команды, то поймёте, что «Юнайтед» опережает «Ливерпуль». Клопп ещё не нашёл правильную формулу для своей команды, и это после двух лет в клубе! Он должен был это сделать за такой срок», — цитирует Инса Liverpool Echo.
Далглиш: Моуринью имеет право «припарковать автобус» в матче с «Ливерпулем»