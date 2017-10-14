Каррагер: «Ливерпуль» точно не выиграет титул в этом сезоне АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил сомнение в том, что мерсисайдцы выиграют чемпионат Англии в ближайшем будущем.
«Ливерпуль» точно не выиграет титул в этом сезоне. Я не уверен, что Юрген Клопп когда-нибудь сможет вернуть титул на «Энфилд». Я не уверен, что мой бывший клуб снова станет чемпионом. Я не вижу, за счёт чего это может произойти в ближайшем будущем.
Несомненно, окончательная задача остаётся одной и той же уже почти 30 лет, но каждый сезон я задаю одни и те же вопросы. Как они могут конкурировать с тремя самыми богатыми клубами в мире? «Манчестер Юнайтед», «Сити» и «Челси» сильны на трансферном рынке, у них есть финансовая мощь и победная культура, которой в настоящее время нет у «Ливерпуля».
В течение последних семи лет владельцы клуба Fenway Sports Group стараются приблизиться к лидерам АПЛ. Я считаю, что FSG — хорошие владельцы, но чтобы выиграть титул, их действия на трансферном рынке должны быть такими же, как и у большой тройки. И я не уверен, что у них есть способность соответствовать лидерам», — написал Каррагер в колонке для The Telegraph.