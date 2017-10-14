Бакайоко попал в аварию из-за непривычного левостороннего движения в Англии

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в аварию 21 сентября по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды из-за того, что не справился с управлением при непривычном для него левостороннем движении в Англии, сообщает The Sun.
«Сейчас уже всё в порядке. Теперь я более внимателен. Вождение в Англии не является чем-то сложным. Самое трудное – первые недели, но я хороший водитель. Для меня это не станет проблемой.
Из того, что случилось, самым важным является тот факт, что никто серьёзно не пострадал. Честно говоря, не очень хочу об этом говорить. Я пережил этот случай, и пытался о нём забыть. Такое случается. В будущем буду более осторожным», — сказал Бакайоко.
Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету девять матчей за клуб во всех турнирах и один гол.