Валенсия стал первым неевропейцем, достигшим отметки в 300 матчей за «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия вышел на поле в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» и достиг отметки в 300 матчей в составе манкунианцев.
Как сообщает Sky Sports, 32-летний эквадорец стал первым игроком не из Европы, который провёл 300 матчей за «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Валенсия перешёл в стан «красных дьяволов» из «Уигана» в 2009 году.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Идёт первый тайм, счёт не открыт.
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