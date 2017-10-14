Поддубский: у «Динамо» случился эмоциональный всплеск в матче со «СКА-Хабаровск»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» (0:2) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Проиграли, какие могут быть комментарии… Моменты были, но команда допустила очень много брака, особенно в первом тайме, и долго работала с мячом. Не знаю, перегорела ли команда. Что касается отсутствия Коряна, то он играл за сборную Армении, приехал с температурой, решили его поберечь.
Что касается «Динамо», то не особо много поменялось по сравнению с командой Калитвинцева. Случился эмоциональный всплеск. Соперники больше хотели выиграть», — заявил на послематчевой пресс-конференции Поддубский, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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