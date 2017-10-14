Деменко: «Краснодар» победит ЦСКА со счётом 2:1

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 13 тура РФПЛ, в котором «быки» примут ЦСКА.
«Обе команды прямо сейчас идут с расчётом на третье место в чемпионате. Но «Краснодар» эту игру, скорее всего, выиграет.
У ЦСКА колоссальные потери в составе. При игре на два фронта всегда будут возникать подобные проблемы. У «быков» же, наоборот, все восстановились, травмированных мало. К тому же «Краснодар» играет дома, там никому не бывает просто. Не беру игру с «Зенитом», где питерский клуб переиграл по всем статьям краснодарский клуб.
Что касается счёта, то «быки» победят — 2:1», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.