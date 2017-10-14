«Урал» победил «Анжи» и вышел на шестое место в Премьер-Лиге

«Урал» одержал победу над «Анжи» в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 56-й минуте Эрик Бикфалви открыл счёт в матче ударом со штрафного, а на 87-й минуте Владимир Ильин удвоил преимущество «Урала». Через две минуты Сергей Брызгалов отыграл один мяч, но уйти от поражения «Анжи» не сумел.
«Урал» набрал 19 очков и вышел на шестое место в РФПЛ, «Анжи» (9) — последний.
Видео голов можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.