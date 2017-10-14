«Халл» в меньшинстве на 96-й минуте упустил победу над «Норвичем»

«Халл Сити», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, сыграл вничью с «Норвич Сити» в матче 12-го тура Чемпионшипа. Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:1.
На 29-й минуте Нуа Дико вывел «Халл» вперёд. На 57-й минуте «тигры» остались вдесятером из-за удаления Дэвида Мейлера и упустили преимущество на 96-й минуте — у хозяев отличился португалец Нелсон Оливейра.
«Халл» набрал 13 очков и вышел на 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Норвич» (19) — 8-й.