«Зенит-2» благодаря голу с пенальти сыграл вничью с «Химками»

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Химки» и «Зенит-2» сыграли вничью.
Встреча, прошедшая сегодня на стадионе «Новые Химки», завершилась вничью со счётом 1:1. «Химки» вышли вперёд на 6-й минуте благодаря точному удару Ильи Кузьмичёва. «Зенит-2» сравнял счёт на 83-й минуте — петербургская команда получила право на пенальти, который реализовал Максим Карпов.
В таблице первенства первого дивизиона «Химки» (19 очков) располагаются на 13-й строчке, а «Зенит-2» (20) занимает 12-е место.