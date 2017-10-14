Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Барселоны» на предстоящий сегодня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде матч 8-го тура испанской Примеры.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Сауль, Габи, Карраско, Гризманн, Корреа.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Гомеш, Месси, Суарес.
«Чемпионат» предоставляет своим читателям возможность посмотреть матч «Атлетико» — «Барселона» в прямом эфире. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.