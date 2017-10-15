Хайнкес: «Баварии» не стоит переоценивать победу над «Фрайбургом»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Фрайбургом» (5:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии. 72-летний специалист провёл свою первую игру у руля мюнхенской команды после возвращения.
«Было важно хорошо стартовать. Благодаря этой победе придёт уверенность в силах. Мы хорошо распределялись на поле и распоряжались мячом. Однако в нашей теперешней ситуации не стоит переоценивать эту победу. Позитивный момент заключается ещё и в том, что команда продолжила атаковать и после того, как счёт стал 2:0. Это позитивное начало после предыдущих сложных недель. Но впереди у нас ещё много работы», — сказал Хайнкес.
Хайнкес — третий самый возрастной тренер в истории Бундеслиги