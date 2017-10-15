Бош: возвращение мяча вратарю — это не стиль игры дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение в матче 8-го тура Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (2:3).
«В целом мы плохо сыграли и слишком часто пасовали на голкипера. „РБ Лейпциг“ оказывал серьёзное давление, но в таких ситуациях мы обычно играем вперёд, где есть игроки, хорошо обращающиеся с мячом. Возвращение мяча вратарю — это не наш стиль игры. Мы не могли найти открытого игрока.
Во втором тайме мы хотели что-то изменить и перешли на игру в три центральных защитника, но очень скоро остались в меньшинстве. После этого всё стало ещё сложнее. Мы создали несколько шансов, но в итоге соперник заслужил победу», — цитирует Боша пресс-служба «Боруссии».
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