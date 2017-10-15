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Кэхилл: «Челси» недорабатывал в матче с «Кристал Пэлас», на нас это не похоже

15 октября 2017, воскресенье. 12:29 Футбол

Капитан «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2).

«У нас много футболистов, которые уезжали в сборные во время перерыва. Некоторые возвращались в разное время в течение недели, и это не идеально для тренера, но таков футбол. Нам необходимо быть готовыми, быть более активными, чем мы были вчера, отрабатывать базовые вещи, оказываться первыми на подборах и так далее. Вчера мы недорабатывали. На нас это не похоже.

Соперники отлично начали матч, а мы начали его плохо, но у нас есть опыт. Мы проигрывали 0:1, но это был ещё не конец света. Мы отыгрались, и вот тогда нам надо было включать вторую и третью передачу, мы могли бы решить исход встречи. Но мы не сделали этого. Мы пропустили перед самым перерывом, а это самое худшее время. Мы старались прессинговать и шли в атаку, у нас были очень неплохие отрезки, но моментов было мало, и они были не самые хорошие. Это был очень печальный день.

Мы переживаем непростые времена, так как отсутствуют некоторые ключевые игроки. У нас не такая большая команда, и это играет свою роль, однако у наших оставшихся в строю игроков достаточно класса, чтобы играть намного лучше, чем мы играли. Мы пытались, но показали ли мы класс, качество игры? Мы можем играть гораздо лучше. Мы очень расстроены не только из-за результата, но и из-за того, что не смогли показать достойную игру. Нам необходимо стараться больше», — цитирует Кэхилла сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Кристал Пэлас Челси Гари Кэхилл
Новости. Футбол
15 октября 2017, воскресенье
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