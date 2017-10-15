Алли: во время знакомства ассистент Почеттино сказал мне: «Ты не нравишься ему»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли рассказал о своём знакомстве с главным тренером «шпор» Маурисио Почеттино в 2015 году.
«Когда я подписал контракт с клубом в 2015 году, то приехал посмотреть тренировочную базу, когда Почеттино был в Испании. Я не видел его до начала предсезонной подготовки и очень волновался, так как не знал, что он думает обо мне.
Впервые мы разговаривали, когда рядом стоял ассистент Почеттино — Хесус Перес. Они что-то говорили по-испански, а потом Перес сказал мне: «Ты не нравишься ему». Почеттино посмотрел мне прямо в глаза, чтобы узнать, как я отреагирую. Перес выдержал паузу и добавил: «Но теперь ты ему нравишься», — рассказал Алли.
Почеттино: Деле Алли — ключевой игрок «Тоттенхэма», я счастлив работать с ним