А. Давыдов: ранняя ошибка посадила «Зенит-2» на нервный стресс

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов после ничьей с «Химками» (1:1) в выездном матче 18-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.
«Первая ошибка обидная, рано допустили её. Она посадила команду на нервный стресс, поэтому в начале игры ребята были зажатые. Второй тайм проходил с нашим преимуществом, более активной игрой и давлением. Боевая, живая игра была. Поле как раз для быстрой игры.
Ваши ребята опытнее, а наши хотели побыстрее что-то сделать и убежать, поэтому в первом тайме было много ошибок. В перерыве мы всё это подправили, взяли мяч под контроль, не было уже ненужной суеты. Конечно, были ошибки и у нас, и у соперника, некомфортная игра для любого тренера. Взяли очко, двигаемся дальше, будем готовиться к домашним играм», — цитирует тренера сайт ФНЛ.