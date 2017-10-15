Гамшик — о победной серии «Наполи»: это только начало, впереди ещё долгий сезон

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик прокомментировал выездную победу над «Ромой» (1:0) в матче восьмого тура Серии А.
«Это был очень сложный матч, нам противостоял отличный соперник. Мы снова показали хорошую форму, были сконцентрированы до самого конца и победили. Выиграть на „Олимпико“ во второй раз за месяц просто невероятно (ранее „Наполи“ со счётом 4:1 обыграл „Лацио“. — Прим. „Чемпионата“).
Мы смотрим только на собственное место в таблице и рады отдавать все силы на поле. Это только начало, впереди ещё долгий сезон", — сказал Гамшик.
Лидирующий в турнирной таблице «Наполи» одержал восьмую победу подряд в этом сезоне Серии А и, набрав 24 очка, оторвался от ближайших преследователей на пять баллов.
«Наполи» на выезде победил «Рому» и оторвался от преследователей на пять очков