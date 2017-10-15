Семак: «Уфа» одержала заслуженную победу в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Хорошо играли сегодня. Придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Тяжело нам даётся забивать голы, подходов было очень много и нам немножко не хватает правильных действий в завершающей стадии. Что касается реализации, то всегда есть над чем работать.
Заслуженная победа. Ребята молодцы, сегодня заслужили. Абсолютно по делу и справедливо заработали три очка», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».
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