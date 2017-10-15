Сёмин: «Локомотив» плохо приспособился к полю в Уфе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от «Уфы» (0:1) в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги.
«Очень сложный матч. Мы плохо приспособились к полю. Игра шла до ошибки. Мы её допустили и потерпели поражение.
Нужно отдать должное защитникам «Уфы». Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя.
С «Уфой» у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома.
В середине недели игра против «Шерифа», так что готовимся к ней. Ротация? Пока не могу сказать. Посмотрим по тренировкам, нужна она нам или нет», — заявил Сёмин.
«Уфа» нанесла «Локомотиву» первое гостевое поражение в нынешнем сезоне РФПЛ